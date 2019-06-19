Юрий Семин: Мурило не летит на сбор "Локомотива" в Австрию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.

"Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно", - цитирует Семина Sport24.ru.
Теги: Семин Мурило Локомотив
Сегодня, 17:18
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