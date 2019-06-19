Юрий Семин: Мурило не летит на сбор "Локомотива" в Австрию
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.
"Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно", - цитирует Семина Sport24.ru.
"Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно", - цитирует Семина Sport24.ru.