Сальваторе Боккетти может перейти в "Ростов"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в "Ростове".

Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.

Боккетти перешёл в "Спартак" в январе 2013 года из "Рубина". Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

"Чемпионат.сом"
Теги: Боккетти Спартак Ростов
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