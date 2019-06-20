Сальваторе Боккетти может перейти в "Ростов"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в "Ростове".Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.Боккетти перешёл в "Спартак" в январе 2013 года из "Рубина". Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.