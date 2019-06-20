Пресс-служба "Анжи": комиссия рассмотрела нашу заявку. Шансы получить лицензию большие
Комиссия по лицензированию РФС рассмотрела заявку "Анжи" на получение лицензии для выступления в ПФЛ сезона-2019/20.
"Комиссия рассмотрела нашу заявку. Нам до 26-го числа нужно предоставить еще несколько документов, которые мы чисто физически не успели предоставить сегодня. По словам генерального директора клуба, с этими документами у нас проблем возникнуть не должно, так что шансы получить лицензию у нас большие. Окончательное решение будет после 26-го числа, но настроены мы позитивно", - цитирует пресс-службу клуба Sport24.ru.
"Комиссия рассмотрела нашу заявку. Нам до 26-го числа нужно предоставить еще несколько документов, которые мы чисто физически не успели предоставить сегодня. По словам генерального директора клуба, с этими документами у нас проблем возникнуть не должно, так что шансы получить лицензию у нас большие. Окончательное решение будет после 26-го числа, но настроены мы позитивно", - цитирует пресс-службу клуба Sport24.ru.