Станислав Черчесов: Комличенко игрок одного касания, как Индзаги
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов слаб в подыгрыше, а также прокомментировал игру форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
"Мы это тоже видим, но требования разные. Вы судите по ЦСКА, а по сборной Чалова объективно до конца оценить не можете: Федор у нас играл еще мало. Видим, как выступают футболисты в клубах, но не как тренируются, на установках не бываем.
Меня спрашивают про Кудряшова. В "Истанбуле" Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может по-другому здесь. Говорят ему: стой, мы тебе мяч доставим — он и стоит. Начнет бегать туда-сюда — его заменят, так как не выполняет установку. Он такой one-touch player, как Индзаги.
Если требуешь чего-то от игроков, а они не выполняют — значит, не умеют. Или пока не умеют. А если требуешь постоянно, то навык повышается. У Дзюбы почему в «Зените» столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу", - цитирует Черчесова Sport24.
"Мы это тоже видим, но требования разные. Вы судите по ЦСКА, а по сборной Чалова объективно до конца оценить не можете: Федор у нас играл еще мало. Видим, как выступают футболисты в клубах, но не как тренируются, на установках не бываем.
Меня спрашивают про Кудряшова. В "Истанбуле" Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может по-другому здесь. Говорят ему: стой, мы тебе мяч доставим — он и стоит. Начнет бегать туда-сюда — его заменят, так как не выполняет установку. Он такой one-touch player, как Индзаги.
Если требуешь чего-то от игроков, а они не выполняют — значит, не умеют. Или пока не умеют. А если требуешь постоянно, то навык повышается. У Дзюбы почему в «Зените» столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу", - цитирует Черчесова Sport24.