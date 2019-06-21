"Спартак" объявил о переходе Понсе

Нападающий "Ромы" Эсекьель Понсе стал игроком "Спартака".

22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.

"Добро пожаловать в красно-белую семью, Эсекель!", - говорится в сообщении "Спартака".

Теги: Понсе Спартак
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