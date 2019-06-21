"Спартак" объявил о переходе Понсе

??? Bienvenido, Эсекель Понсе!



«Спартак» и «Рома» согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.https://t.co/wA4NGjz8G6#Понсе #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/uX9q7tNKHm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 21, 2019

Нападающий "Ромы" Эсекьель Понсе стал игроком "Спартака".22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт."Добро пожаловать в красно-белую семью, Эсекель!", - говорится в сообщении "Спартака".