Агент: "Локомотив" - приоритетный вариант для Фернандеша

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, рассказал, что португальский футболист может задержаться в "Локомотиве".

"Локомотив" — приоритетный вариант для Ману на данный момент. Мы пока даже не рассматриваем другие предложения. Посмотрим, возможно, нам удастся договориться. Фернандеш сам хочет остаться в "Локо". Думаю, в ближайшие дни все разъяснится. В данный момент он не находится с командой на сборах, потому что у него нет контракта", - цитирует Барбоза Sport24.ru.
Теги: Барбоза Фернандеш Локомотив
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