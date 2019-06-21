Агент: "Локомотив" - приоритетный вариант для Фернандеша
Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, рассказал, что португальский футболист может задержаться в "Локомотиве".
"Локомотив" — приоритетный вариант для Ману на данный момент. Мы пока даже не рассматриваем другие предложения. Посмотрим, возможно, нам удастся договориться. Фернандеш сам хочет остаться в "Локо". Думаю, в ближайшие дни все разъяснится. В данный момент он не находится с командой на сборах, потому что у него нет контракта", - цитирует Барбоза Sport24.ru.
"Локомотив" — приоритетный вариант для Ману на данный момент. Мы пока даже не рассматриваем другие предложения. Посмотрим, возможно, нам удастся договориться. Фернандеш сам хочет остаться в "Локо". Думаю, в ближайшие дни все разъяснится. В данный момент он не находится с командой на сборах, потому что у него нет контракта", - цитирует Барбоза Sport24.ru.