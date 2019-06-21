Аяз Гулиев, который был лишен прав, получил штрафы за превышение скорости

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев получил штрафы за превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, сообщает Телеграм-канал "Мутко против".Сообщается, что 24 мая автомобиль Гулиева попал в объективы камер на Волоколамском шоссе, а 1 июня на улице Краснопрудная в Москве, в 200 метрах от того места, где случился конфликт с пешеходом. Гулиев уже оплатил один из штрафов.7 мая Мировой судебный участок Москвы лишил водительских прав Гулиева на четыре месяца.