Аяз Гулиев, который был лишен прав, получил штрафы за превышение скорости

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев получил штрафы за превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки, сообщает Телеграм-канал "Мутко против".

Сообщается, что 24 мая автомобиль Гулиева попал в объективы камер на Волоколамском шоссе, а 1 июня на улице Краснопрудная в Москве, в 200 метрах от того места, где случился конфликт с пешеходом. Гулиев уже оплатил один из штрафов.

7 мая Мировой судебный участок Москвы лишил водительских прав Гулиева на четыре месяца.
Теги: Гулиев Спартак
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