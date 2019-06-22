"Локомотив" предложил € 6 млн за защитника "Галатасарая" Линнеса

"Локомотив" предложил "Галатасараю" € 6 млн за норвежского защитника Мартина Линнеса, сообщает Fotomac.

По информации источника, на трансфере 27-летнего норвежского футболиста настаивает лично главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин, которому понравилось выступление Линесса в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

"Чемпионат.сом"
Теги: Галатасарай Локомотив
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