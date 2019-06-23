21-летний хавбек "Эмполи" может перейти в "Спартак"

"Чемпионат" сообщает, что "красно-белые" интересуются полузащитником "Эмполи" Исмаэлем Беннасером. Москвичи интересуются хавбеком из-за того, что не могут достичь договоренности о трансфере игрока пражской "Славии" Томаша Соучека.Алжирский футболист перешёл в "Эмполи" из "Арсенала" в августе 2017 года.В минувшем сезоне игрок провел 38 матчей в Серии "А" и сделал пять голевых передач.