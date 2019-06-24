Джефферсон Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь национальной команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу в твиттере.

34-летний футболист московского "Локомотива" получил травму левого колена и выбыл до конца турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.

"Чемпионат.сом"
Теги: Фарфан Локомотив
Вчера, 23:35
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