Джефферсон Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь национальной команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу в твиттере.34-летний футболист московского "Локомотива" получил травму левого колена и выбыл до конца турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.