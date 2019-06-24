Роман Широков: долг Глушакову? Кто ждет, тот когда-нибудь, наверное, дождется
Бывший футболист "Спартака" Роман Широков отреагировал на слова экс-партнера по команде Дениса Глушакова о долге в 25 тысяч долларов.
"Я не планировал проигрывать спор Глушакову на 25 тысяч долларов. Могу сказать только то, что тот, кто ждет, наверное, когда-нибудь дождется. Если действительно кто-то кому-то должен", - цитирует Широкова Sport24.ru.
"Я не планировал проигрывать спор Глушакову на 25 тысяч долларов. Могу сказать только то, что тот, кто ждет, наверное, когда-нибудь дождется. Если действительно кто-то кому-то должен", - цитирует Широкова Sport24.ru.