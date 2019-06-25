Врач "Локомотива" рассказал о травме Фарфана

На тренировке сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму и досрочно покинул расположение команды.

"Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования", - цитирует врача Карлицкого официальный сайт "Локо".
Теги: Локомотив Фарфан
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