Врач "Локомотива" рассказал о травме Фарфана
На тренировке сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму и досрочно покинул расположение команды.
"Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования", - цитирует врача Карлицкого официальный сайт "Локо".
"Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования", - цитирует врача Карлицкого официальный сайт "Локо".