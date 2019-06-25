Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов "Зенита" за акцию поддержки

Русская жена бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена Вероника поблагодарила болельщиков петербургского клуба, призвавших голландского футболиста не сдаваться в борьбе со смертельной болезнью.

В соцсетях фанатского объединения "Ландскрона" появилось фото освещенной файерами растяжки с надписью "Никогда не сдавайся, Фернандо!". Супруга Риксена в инстаграме оценила работу фанатов, написав "Спасибо за поддержку!".

Риксену 42 года, последние 6 лет он страдает от бокового амиотрофического склероза (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Как правило, от первых признаков выявления БАС до смерти проходит от трех до пяти лет.

Sport24.ru
Теги: Риксен Зенит
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