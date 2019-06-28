Борис Игнатьев - о трансфере Понсе: можно с большим сомнением смотреть на это приобретение "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервьюподелился мнением по поводу совершенных нынешним летом громких трансферов Российской Премьер-лиги.- Давать какие-то характеристики новобранцам клубов пока, наверное, не совсем правильно. Потому что практика говорит о том, что качество футболиста можно определить по какому-то количеству игр за команду, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.- Нападающий Понсе, пришедший в «Спартак», провел в товарищеский игре с «Ростовом» немного времени. Ничем особо он в этом матче не запомнился. Я так и не смог нарисовать себе примерную картину, кто есть кто. Если отталкиваться от его послужного списка, можно с большими сомнениями смотреть на это приобретение. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, как пройдет адаптационный период, ему все понравится в новом клубе, и он проявит себя должным образом. Тем не менее если бы он был очень большим мастером, то наверняка играл бы в «Роме». Поэтому пока ничего конкретного о нем сказать не могу. Но впечатления на данный момент складываются не самые лучшие.- Семин в данной ситуации полностью прав. Он главный тренер, и ему нужно иметь перед собой картину всех позитивных и негативных моментов в игре футболиста, который приходит в его команду. Надо понимать, будет от него результат или нет. Поэтому он вполне справедливо так поставил вопрос. Нужно предоставлять информацию, от которой может отталкиваться главный тренер, чем пренебрег руководящий состав или селекционной отдел «Локомотива». А что он за футболист, я даже не знаю, честно говоря - не слышал этой фамилии. Посмотрим. Будем надеяться, что он усилит команду.- По этой игре он хорошее впечатление произвел. Я не буду говорить, что он большой мастер, что он замечательный игрок, потому что я его много не видел - рано давать характеристику. Но я понял, что «Краснодар» идет своим путём. Они подбирают стилевых игроков: таких, которые хорошо действуют в пас, с быстрыми ногами, людей, которые хорошо играют в атакующий футбол. Они потеряли Перейру. Думаю, что ему они нашли замену в лице этого футболиста. По-моему, он играет в том же ключе, что и Перейра.- Я не буду говорить о деньгах, поскольку это не наша прерогатива. Надо знать, что такое рынок. Я знаю, что это очень достойная кандидатура. Видел его во всех матчах за ЦСКА - это большой мастер, и думаю, что любая команда нашего чемпионата, которая может себе это позволить, взяла бы этого игрока. Видел Влашича и в играх молодежного чемпионата Европы - он там тоже проявил свою высокую квалификацию. Я не знаю, как оценивать в отношении денег. Раз дают - значит, есть деньги. Они берут его с огромным удовольствием, потому что хорошо знают его возможности. И мы тоже знаем.