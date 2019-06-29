Всё-таки выкупили. Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Самый стабильный россиянин в зарубежных чемпионатах (всё-таки Головин пока сыграл во Франции лишь год) определился с командой. Денис продолжит защищать цвета «Валенсии», за которую он провёл закончившийся сезон, будучи арендованным.
Карьера Черышева складывалась тяжело. Во многом – из-за травм. В футболе (да и вообще в спорте) это будничное дело, когда талантливому игроку мешает собственный организм. Но с Денисом ситуация вдвойне обидная, потому что всё, что касается профессиональной карьеры, он делал правильно.
Например, (исключительный случай для наших соотечественников) Черышев не захотел после испанского футбольного воспитания перебираться в комфортный и сытый российский чемпионат, хотя здесь бы он мог получать гораздо более высокую зарплату и меньше нервотрёпки. Он продолжал идти тернистым путём.
После мощного сезона за фарм-клуб «Реала» (11 голов в 34 матчах) в 2012/2013-м казалось, что Денис получит шанс и в главной команде. Но Черышев поехал в «Севилью», чтобы не сидеть на лавке. И тогда дала знать о себя травматичность российского хавбека.
Череда аренд закончилась переходом в «Вильярреал» в 2016-м. Только там у Дениса получилось хотя бы частично проявить себя во время скитаний (он сыграл в Примере 26 игр и набрал 13 голов и голевых передач). Всё начиналось здорово, но дело опять испортили травмы. В любом случае этого было достаточно, чтобы получить приглашение в средний испанский клуб.
Но после подписания полноценного контракта с «жёлтой субмариной» дела не пошли в гору. Первый сезон был совсем провальным, второй лучше. А на третий Черышев поехал за тренером Марселино, который всегда доверял российскому игроку, в «Валенсию».
Что было в минувшем сезоне?
После Чемпионата мира в России, на котором Черышев выступил просто роскошно, не было никаких сомнений, что Денис наконец-то оставит тяжёлые времена позади и раскроется в Ла Лиге. Разве могло быть иначе после такого удара в четвертьфинале?
Но закончившийся сезон получился очень непростым.
Черышев регулярно играл, он выходил на поле в 27 матчах Примеры. Но при этом среднее его игровое время – чуть больше часа. То есть полные встречи Денис проводил достаточно редко.
В этом сезоне у всей «Валенсии» дела шли не очень. Но почему-то именно Черышев (статистика у него вышла и впрямь скромная – 2 гола и 2 голевые передачи) стал козлом отпущения. Болельщики зимой активно хейтили российского хабвека и встречали его на поле исключительно свистом.
Во многом Денису на выручку пришли матчи плей-офф Лиги Европы. Две голевые передачи и гол немного охладили испанских фанатов. Но этого было недостаточно, чтобы вернуться в «Вильярреал» победителем из аренды.
Что могло бы случиться, если бы 22-летний португалец Гедеш (главный конкурент Дениса по позиции в «Валенсии») провёл сильный сезон, думать не хочется. Но и у Гедеша дела в 2018/2019-м складывались далеко не идеально.
Что сейчас?
Марселино продавил-таки кандидатуру Дениса. Хотя изначально не было очевидным, что «Валенсия» решится на покупку Черышева. Причины на поверхности - травмы.
До мая 2019 года у «летучих мышей» было право выкупа за 8 миллионов евро – клуб ее не активировал. Так «Валенсия» торговалась с «субмариной». В итоге, как сообщают испанские СМИ, Черышев был куплен за 5 миллионов евро.
Место в основе Черышеву никто не обещает и теперь. Гедеш, с которым он конкурирует, никуда не делся. Но после сезона-возрождения у российского игрока есть своя команда (а не очередная аренда), есть тренер, который ему доверяет, и есть все надежды выйти на новый уровень.
А у нас есть отличный повод следить не только за Лигой 1, где играет Головин, но и за испанской Ла Лигой, в которой на этот раз (мы очень надеемся) у Черышева всё получится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Marca, ligafutbol.net, NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
Карьера Черышева складывалась тяжело. Во многом – из-за травм. В футболе (да и вообще в спорте) это будничное дело, когда талантливому игроку мешает собственный организм. Но с Денисом ситуация вдвойне обидная, потому что всё, что касается профессиональной карьеры, он делал правильно.
Например, (исключительный случай для наших соотечественников) Черышев не захотел после испанского футбольного воспитания перебираться в комфортный и сытый российский чемпионат, хотя здесь бы он мог получать гораздо более высокую зарплату и меньше нервотрёпки. Он продолжал идти тернистым путём.
После мощного сезона за фарм-клуб «Реала» (11 голов в 34 матчах) в 2012/2013-м казалось, что Денис получит шанс и в главной команде. Но Черышев поехал в «Севилью», чтобы не сидеть на лавке. И тогда дала знать о себя травматичность российского хавбека.
Череда аренд закончилась переходом в «Вильярреал» в 2016-м. Только там у Дениса получилось хотя бы частично проявить себя во время скитаний (он сыграл в Примере 26 игр и набрал 13 голов и голевых передач). Всё начиналось здорово, но дело опять испортили травмы. В любом случае этого было достаточно, чтобы получить приглашение в средний испанский клуб.
Но после подписания полноценного контракта с «жёлтой субмариной» дела не пошли в гору. Первый сезон был совсем провальным, второй лучше. А на третий Черышев поехал за тренером Марселино, который всегда доверял российскому игроку, в «Валенсию».
Что было в минувшем сезоне?
После Чемпионата мира в России, на котором Черышев выступил просто роскошно, не было никаких сомнений, что Денис наконец-то оставит тяжёлые времена позади и раскроется в Ла Лиге. Разве могло быть иначе после такого удара в четвертьфинале?
Но закончившийся сезон получился очень непростым.
Черышев регулярно играл, он выходил на поле в 27 матчах Примеры. Но при этом среднее его игровое время – чуть больше часа. То есть полные встречи Денис проводил достаточно редко.
В этом сезоне у всей «Валенсии» дела шли не очень. Но почему-то именно Черышев (статистика у него вышла и впрямь скромная – 2 гола и 2 голевые передачи) стал козлом отпущения. Болельщики зимой активно хейтили российского хабвека и встречали его на поле исключительно свистом.
Во многом Денису на выручку пришли матчи плей-офф Лиги Европы. Две голевые передачи и гол немного охладили испанских фанатов. Но этого было недостаточно, чтобы вернуться в «Вильярреал» победителем из аренды.
Что могло бы случиться, если бы 22-летний португалец Гедеш (главный конкурент Дениса по позиции в «Валенсии») провёл сильный сезон, думать не хочется. Но и у Гедеша дела в 2018/2019-м складывались далеко не идеально.
Что сейчас?
Марселино продавил-таки кандидатуру Дениса. Хотя изначально не было очевидным, что «Валенсия» решится на покупку Черышева. Причины на поверхности - травмы.
До мая 2019 года у «летучих мышей» было право выкупа за 8 миллионов евро – клуб ее не активировал. Так «Валенсия» торговалась с «субмариной». В итоге, как сообщают испанские СМИ, Черышев был куплен за 5 миллионов евро.
Место в основе Черышеву никто не обещает и теперь. Гедеш, с которым он конкурирует, никуда не делся. Но после сезона-возрождения у российского игрока есть своя команда (а не очередная аренда), есть тренер, который ему доверяет, и есть все надежды выйти на новый уровень.
А у нас есть отличный повод следить не только за Лигой 1, где играет Головин, но и за испанской Ла Лигой, в которой на этот раз (мы очень надеемся) у Черышева всё получится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Marca, ligafutbol.net, NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru