Странный арбитр, автогол Ломовицкого и кошмар Магнуссона. «Спартак» победил в дерби

? Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой обороны армейцев и открыл счёт.



? Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/lmJg8XUlZs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019

? Мяч после серии рикошетов оказался в воротах «Спартака».

Счёт снова равный!



? Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/5WdRiXpinA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019

Когда Гончаренко рубится с арбитром, а Цорн с Федунами улыбаются #КубокПариМатчПремьер #СпартакЦСКА pic.twitter.com/9wC9jm4hO6 — Ваня Карпов (@OnooQ) June 30, 2019