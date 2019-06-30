Странный арбитр, автогол Ломовицкого и кошмар Магнуссона. «Спартак» победил в дерби
Пусть легендарное противостояние на этот раз формально и было товарищеским, игроки об этом иногда забывали и выдали как минимум один мощный тайм. О стычке между Набабкиным и Адриано, ошибках Айртона и Магнуссона, а также травме Джикии.
К товарищескому дерби готовились на полном серьёзе. Эта была главная афиша всего «Париматч Премьер». Сообщали о том, что болельщики собирались в Австрию именно на эту встречу. Игроки – речь сейчас о защитнике «красно-белых» Жиго – сравнивали главное противостояние нашего футбола с войной. А на матч собирался прилететь президент «Спартака» Леонид Федун.
Всё шло к тому, что мы действительно увидим настоящее дерби. Но состав ЦСКА всё-таки не потянул.
Во-первых, остался вне заявки Акинфеев. Во-вторых, в центре обороны вышел ещё неопробованный Шарлия. При этом и Влашичу, и Марио сейчас не до футбола, о чём было известно много заранее. Не было даже Сигурдссона. Какое же это дерби?
Зато в плане кадров не подкачал «Спартак». Кононов выпустил в старте сильнейших. Наверное, это и неудивительно: «красно-белым» было гораздо важнее победить в этой бессмысленной (с точки зрения результата) игре. Учитывая накал в отношениях между болельщиками и клубом, поражение в дерби любого сорта могло вызвать очередную эскалацию холодной войны, которая идёт с увольнения Карреры.
Второй матч для «красно-белых» на этом турнире начался с гола. Но на этот раз – забитого. ЦСКА уверенно вошёл игру и больше атаковал, но после совершенно безобидного навеса с левого фланга Магнуссон допустил на границе вратарской кошмарную ошибку. Бакаев получил мяч в убийственной позиции и спокойно прошил Помазуна.
Через несколько минут напожарил другой защитник «красно-синих». Тот самый хорват Шарлия, который на данный момент находится в ЦСКА на просмотре, решил принять мяч в собственной штрафной, отпустил его и оттолкнул втиснувшегося Бакаева. «Армейцам» повезло, что судья не поставил пенальти, ведь повод хоть и с натяжкой, но был.
ЦСКА успел ответить лишь неточным ударом Нисимуры до того, как в тренерском штабе номинальных хозяев узнали, что надо менять Джикию. В одном из единоборств капитан «Спартака» получил травму.
«Париматч Премьер» получался в этом плане для команды Кононова совсем неудачным. В игре против «Ростова» вылетел за пределы поля Айртон (и не было ясно, сумеет ли он восстановиться к дерби). Теперь повреждение пока неизвестной степени тяжести получил один из важнейших игроков «красно-белых».
Ломовицкий начал забивать!
Правда, не в чужие ворота и не по своей вине. После очередной суетливой атаки ЦСКА Айртон, который, видимо, не совсем отошёл от столкновения, пережитого несколько дней назад, попытался совсем странно вынести мяч из штрафной. Он попал в Ломовицкого – и записал на счёт того автогол.
При этом нельзя сказать, что гол получился незаслуженным. Собственно, точно такой же «левый» мяч забили и «красно-белые».
Инициатива переходила от одной команде к другой, но при этом ни у кого на протяжении первого тайма не было решающего преимущества. Эта самая инициатива и заключалась лишь в агрессивности прессинга, владении и желании атаковать. Сильных моментов не было вообще (взятия ворот и те получались комическими).
Но были стычки. Адриано не понравилось, как борется Набабкин, поэтому форвард толкнул защитника ЦСКА в спину, а потом ещё добавил головой. После этого было ещё одно единоборство между ними, по итогам которого Набабкин был удалён. При этом Адриано, которой конфликт спровоцировал и зарядил рукой сопернику с разворота, тихонько отошёл в сторону, а затем продолжил игру. В споры включился даже Гончаренко.
ЦСКА не хотел играть в меньшинстве и просил на второй тайм выпустить другого футболиста на место Набабкина, но судья нарушать регламент не позволил. Хотя и «Спартак», судя по словам комментаторов, был не особо против.
Почти сразу после перерыва мог разразиться ещё один скандал. Бакаев шёл с мячом по флангу, но зацепился за оставленный провод и едва не получил травму. С молодым россиянином обошлось, но вопросов насчёт организации из-за этого меньше не стало. Судьи в связи с произошедшим опять повесили народ - зафиксировали фол в пользу «Спартака».
ЦСКА вроде бы достойно держался в меньшинстве, но после первой же осмысленной атаки соперника пропустил. Ещё одну ключевую ошибку в игре допустил Тинкизян, выдавший внутри штрафной передачу на Гапонова. Защитнику «Спартака» удался роскошный выстрел.
А сразу после этого отличился Ханни. И на этом интрига умерла.
После того, как стало ясно насчёт победителя, игра действительно превратилась в товарищескую. Эмоции сошли, да и в плане футбола не происходило практически ничего интересного: «Спартак» не пытался наседать так же активно, как до этого, а ЦСКА этого и не мог. Правда, после ошибки Ещенко ещё мог сократить отставание Н'Диайе, но в ближнем бою Максименко удар парировал.
В итоге встреча получилась не самой удачной для обеих команд. Кононов добился приятной победы, которая чуть охладит классические возмущения болельщиков (на трибунах, кстати, опять вспоминали про Массимо Карреру), но потерял Джикию (на сколько, пока неизвестно). А Гончаренко не смог провести нормальный спарринг из-за удаления, перегрузил подопечных, так ещё и уступил в дерби.
О том, что ЦСКА упустил последний шанс на победу в Кубке «Париматч Премьер», наставник «красно-синих» наверняка и не вспомнил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
К товарищескому дерби готовились на полном серьёзе. Эта была главная афиша всего «Париматч Премьер». Сообщали о том, что болельщики собирались в Австрию именно на эту встречу. Игроки – речь сейчас о защитнике «красно-белых» Жиго – сравнивали главное противостояние нашего футбола с войной. А на матч собирался прилететь президент «Спартака» Леонид Федун.
Всё шло к тому, что мы действительно увидим настоящее дерби. Но состав ЦСКА всё-таки не потянул.
Во-первых, остался вне заявки Акинфеев. Во-вторых, в центре обороны вышел ещё неопробованный Шарлия. При этом и Влашичу, и Марио сейчас не до футбола, о чём было известно много заранее. Не было даже Сигурдссона. Какое же это дерби?
Зато в плане кадров не подкачал «Спартак». Кононов выпустил в старте сильнейших. Наверное, это и неудивительно: «красно-белым» было гораздо важнее победить в этой бессмысленной (с точки зрения результата) игре. Учитывая накал в отношениях между болельщиками и клубом, поражение в дерби любого сорта могло вызвать очередную эскалацию холодной войны, которая идёт с увольнения Карреры.
Второй матч для «красно-белых» на этом турнире начался с гола. Но на этот раз – забитого. ЦСКА уверенно вошёл игру и больше атаковал, но после совершенно безобидного навеса с левого фланга Магнуссон допустил на границе вратарской кошмарную ошибку. Бакаев получил мяч в убийственной позиции и спокойно прошил Помазуна.
? Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой обороны армейцев и открыл счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
? Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/lmJg8XUlZs
Через несколько минут напожарил другой защитник «красно-синих». Тот самый хорват Шарлия, который на данный момент находится в ЦСКА на просмотре, решил принять мяч в собственной штрафной, отпустил его и оттолкнул втиснувшегося Бакаева. «Армейцам» повезло, что судья не поставил пенальти, ведь повод хоть и с натяжкой, но был.
ЦСКА успел ответить лишь неточным ударом Нисимуры до того, как в тренерском штабе номинальных хозяев узнали, что надо менять Джикию. В одном из единоборств капитан «Спартака» получил травму.
«Париматч Премьер» получался в этом плане для команды Кононова совсем неудачным. В игре против «Ростова» вылетел за пределы поля Айртон (и не было ясно, сумеет ли он восстановиться к дерби). Теперь повреждение пока неизвестной степени тяжести получил один из важнейших игроков «красно-белых».
Ломовицкий начал забивать!
Правда, не в чужие ворота и не по своей вине. После очередной суетливой атаки ЦСКА Айртон, который, видимо, не совсем отошёл от столкновения, пережитого несколько дней назад, попытался совсем странно вынести мяч из штрафной. Он попал в Ломовицкого – и записал на счёт того автогол.
? Мяч после серии рикошетов оказался в воротах «Спартака».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
Счёт снова равный!
? Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/5WdRiXpinA
При этом нельзя сказать, что гол получился незаслуженным. Собственно, точно такой же «левый» мяч забили и «красно-белые».
Инициатива переходила от одной команде к другой, но при этом ни у кого на протяжении первого тайма не было решающего преимущества. Эта самая инициатива и заключалась лишь в агрессивности прессинга, владении и желании атаковать. Сильных моментов не было вообще (взятия ворот и те получались комическими).
Но были стычки. Адриано не понравилось, как борется Набабкин, поэтому форвард толкнул защитника ЦСКА в спину, а потом ещё добавил головой. После этого было ещё одно единоборство между ними, по итогам которого Набабкин был удалён. При этом Адриано, которой конфликт спровоцировал и зарядил рукой сопернику с разворота, тихонько отошёл в сторону, а затем продолжил игру. В споры включился даже Гончаренко.
Когда Гончаренко рубится с арбитром, а Цорн с Федунами улыбаются #КубокПариМатчПремьер #СпартакЦСКА pic.twitter.com/9wC9jm4hO6— Ваня Карпов (@OnooQ) June 30, 2019
ЦСКА не хотел играть в меньшинстве и просил на второй тайм выпустить другого футболиста на место Набабкина, но судья нарушать регламент не позволил. Хотя и «Спартак», судя по словам комментаторов, был не особо против.
Почти сразу после перерыва мог разразиться ещё один скандал. Бакаев шёл с мячом по флангу, но зацепился за оставленный провод и едва не получил травму. С молодым россиянином обошлось, но вопросов насчёт организации из-за этого меньше не стало. Судьи в связи с произошедшим опять повесили народ - зафиксировали фол в пользу «Спартака».
ЦСКА вроде бы достойно держался в меньшинстве, но после первой же осмысленной атаки соперника пропустил. Ещё одну ключевую ошибку в игре допустил Тинкизян, выдавший внутри штрафной передачу на Гапонова. Защитнику «Спартака» удался роскошный выстрел.
? Илья Гапонов снова выводит «Спартак» вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2019
? Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/GYAcm23QeB
А сразу после этого отличился Ханни. И на этом интрига умерла.
После того, как стало ясно насчёт победителя, игра действительно превратилась в товарищескую. Эмоции сошли, да и в плане футбола не происходило практически ничего интересного: «Спартак» не пытался наседать так же активно, как до этого, а ЦСКА этого и не мог. Правда, после ошибки Ещенко ещё мог сократить отставание Н'Диайе, но в ближнем бою Максименко удар парировал.
В итоге встреча получилась не самой удачной для обеих команд. Кононов добился приятной победы, которая чуть охладит классические возмущения болельщиков (на трибунах, кстати, опять вспоминали про Массимо Карреру), но потерял Джикию (на сколько, пока неизвестно). А Гончаренко не смог провести нормальный спарринг из-за удаления, перегрузил подопечных, так ещё и уступил в дерби.
О том, что ЦСКА упустил последний шанс на победу в Кубке «Париматч Премьер», наставник «красно-синих» наверняка и не вспомнил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info