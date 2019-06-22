Тарасов попрощался с «Локомотивом», пока Бузова находится в расположении «Барселоны»
Дмитрий Тарасов ушёл из «Локомотива»
С опорным полузащитником не стали продлевать контракт, хотя на эту позицию «железнодорожникам» кто-нибудь обязательно нужен. Ушёл Игорь Денисов, теперь команда осталась ещё и без Тарасова. В опорной зоне может сыграть Крыховяк, но это не идеальный вариант. Ему куда полезнее действовать выше.
Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 30, 2019
?? Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe
В минувшем сезоне Дмитрий Тарасов выходил на поле в матчах чемпионата только 9 раз. По сравнению с победным сезоном 2017/2018 (он получился в карьере хавбека одним из лучших) Тарасов играл совсем слабо, а ещё успевал выдавать комичные перфомансы. Например, стремительное удаление в Петербурге осенью, когда Дмитрий провёл на поле лишь пять минут.
На данный момент Тарасов травмирован и будет восстанавливаться ближайшие два месяца. Он сам рассказал об этом в социальных сетях
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Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке!?? Знало не так много людей, но заранее- спасибо всем за поддержку??? P.S. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной! #всечтонеубиваеттоделаетнассильнее #квысокомучерезтрудное
При таких отягчающих найти новую команду Тарасову будет совсем трудно. Не повод ли это для завершения карьеры? Возраст у полузащитника по футбольным меркам уже солидный: прошедшей весной ему исполнилось 32 года.
А Бузова – в «Барселоне»
Примечательно, что в то время, когда у Тарасова возникли сложности в футболе, его бывшая сожительница (пара очень шумела при расставании, поэтому надолго запомнилась) находится в расположении «Барселоны». И это не шутка.
Спонсор «сине-гранатовых» компания Beko обратилась к Ольге Бузовой с предложением провести двое суток как игрок «Барсы». Ольга согласилась и уже второй день заваливает социальные сети футбольными постами.
Вот так и получается, что на данный момент у Бузовой больше шансов найти себе новый клуб, чем у травмированного и возрастного Дмитрия Тарасова. После «Барселоны» обычно долго без предложений не остаются.
Но это, конечно, просто шутка.
Глушаков попытался станцевать лезгинку
Подписавший контракт с «Ахматом» Денис Глушаков уже познакомился с командой, но продолжает шуметь в социальных сетях. Казалось, бывшему капитану «красно-белых» на какое-то время стоит затаиться, чтобы немного улеглась ненависть, но нет. После лайка комментария с критикой Карреры Денис продолжил шутку насчёт поиска работы (если не в курсе, с чего всё началось)
June 30, 2019
А клуб тем временем выложил ролик, в котором Глушаков пытается исполнить лезгинку. Ему потребуется пара сезонов практики.
А ещё полузащитник обратился к болельщикам:
- Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего – я профессионал, и пришел в «Ахмат» не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 – футболист молодой, а в 32-33 – старый, в то время, когда раньше в 16-18 лет считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что, у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне «Ахмат» дал такой шаг вперед, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции.
Болельщики «Ахмата» рады переходу и желают удачи? Спасибо всем за поддержку. Болельщиков команды приглашаю на стадион. Нам нужна ваша поддержка. Тогда получится результат. «Ахмат» – сила! Мы вас ждем на стадионе, - сказал Глушаков.
Пропала футболистка сборной Швейцарии
Не успели мы отойти от тяжелой истории Эмилиано Салы, как произошёл в некотором смысле похожий инцидент (пока надеемся, что с другим исходом). Футболистка сборной Швейцарии и капитан «Янг Бойз» Флориана Исмаили отдыхала с подругой на озере. Девушки арендовали лодку и отплыли далеко от берега, после чего Флориана нырнула в озеро.
Футболистка так и не выплыла. Её подруга вызвала экстренную службу, но водолазы ничего не обнаружили. На озере, на котором отдыхали девушки, сильные подводные течения.
- Мы очень обеспокоены и не потеряли надежду, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи и просим понимания, поскольку не можем предоставить дополнительную информацию в данный момент», – заявил «Янг Бойз».
Федун опять разговорился
Пока тренер «Спартака» Олег Кононов говорил на пресс-конференции после победы на ЦСКА в товарищеском матче пышные фразы, президент «красно-белых» Леонид Федун делился с журналистами трансферными планами, а ещё рассказал, почему турнира типа «Париматч Премьер» не стоит проводить в России:
- Зависят ли будущие покупки от продаж? Конечно. Пока ничего не хочу говорить. Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все. Желательно сделать одно-два приобретения, - заявил президент клуба изданию sport24, подразумевая, видимо, продажу Зе Луиша. - Зе Луиш готов остаться здесь, а если поступит хорошее предложение – уйти. С ним просто так расставаться нет никакого желания, он наш лучший бомбардир.
Боккетти вроде бы собирается уходить. Он достаточно возрастной игрок. Ему лучше искать ту команду, где он будет иметь игровую практику.
Почему не проводить «Париматч Премьер» в России? Мы только что разговаривали с организатором, он говорит, что у нас такие турниры проводить невозможно.
Если делать в Сочи, будет намного дороже, в июне отели там стоят в три раза дороже, чем в Австрии, аренда поля – примерно в два раза дороже. Плюс очень плохая транспортная доступность. Для Краснодарского края, может быть, это хорошо, для нас – не очень. Можно попробовать играть там зимой, но могут быть сильные дожди.
Не знаю, насколько будет корректно, если проводить турнир в Москве для московских команд. Других городов просто нет. Мы были бы не против сыграть на таком турнире в Москве, собрали бы 45 тысяч болельщиков.
Нужно задумываться над тем, чтобы делать базы в Саранске или Нижнем Новгороде. Чтобы были поля и гостиницы, - заявил владелец Народной команды.
Годин перешёл в «Интер»
33-летний защитник сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру под руководством Антонио Конте. Итальянский специалист этим летом возглавил «Интер». Игрок подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до конца сезона-2021/22.
Годин выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 года, выиграл там восемь трофеев, но в мае объявил о своём уходе. Ранее сообщалось, что Диего будет получать в «Интере» 6,75 миллиона евро в год и он станет самым высокооплачиваемым игроком в команде.
? | ANNUNCIO— Inter (@Inter) July 1, 2019
C'? un nuovo sceriffo in citt??
??@diegogodin ? dell'Inter! #WelcomeDiego ?? #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/qhum93YuEe
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Станислав Красильников / ТАСС, instagram.com/tarasov23