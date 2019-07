Тарасов попрощался с «Локомотивом», пока Бузова находится в расположении «Барселоны»

View this post on Instagram

Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке!?? Знало не так много людей, но заранее- спасибо всем за поддержку??? P.S. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной! #всечтонеубиваеттоделаетнассильнее #квысокомучерезтрудное