Гурам Аджоев: за последние несколько лет "Арсенал" стал настоящей семьей

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, как тульской команде удалось продлить контракты со многими лидерами и поделился атмосферой в команде.
"Как удалось продлить контракты с лидерами? Все просто. За последние несколько лет команда стала настоящей семьей. Невооруженным взглядом видно, как парни друг за друга переживают и делят вместе и радости, и горести. В современном футболе редко такое встретишь.
Второй фактор - стабильность. Каждому футболисту очень важно понимать, что будет завтра. Ребята не дадут соврать, в «Арсенале» нет задержек по зарплате или премиальным. А самое главное - выполняются обещания, которые мы даем. Поверьте, далеко не все клубы премьер-лиги могут этим похвастать. Игрокам в такой ситуации остается только выходить на поле и выкладываться по максимуму",-сказал Аджоев в интервью Официальному журналу ПФК "Арсенал".