Джано: "Спартак" — моя жизнь

Джано Ананидзе ровно 10 лет назад сыграл первый матч за "Спартак" . Игрок в своем Instagram прокомментировал это событие.
"15.07.2009. Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком "Спартака" и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба! Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня! "Спартак" — моя жизнь. И буду делать всё, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи ещё впереди. Я люблю вас, красно-белые!" — написал Джано в "Инстаграме".