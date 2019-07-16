Фернандо может перейти в "Дженоа"

Как стало известно "Чемпионату", "Дженоа" ведёт активные переговоры со "Спартаком2 по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо.
Решение может быть принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" готов заплатить "Спартаку" за Фернандо € 20 млн.
Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за "Гремио", донецкий "Шахтёр" и "Сампдорию". В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
"Дженоа" в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзский клуб с трудом избежал вылета, опередив "Эмполи" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.