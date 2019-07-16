Александр Медведев: наш футбольный рынок развивается и становится все более похожим на европейский

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания нового трехлетнего контракта о сотрудничестве между пивоваренной компанией Heineken (бренд "Степан Разин") и "Зенитом". После официальной части на вопросы журналистов ответил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.– Этот летний график, который скоро закончится, связан с тем, что лига и вещатель договорились о том, что матчи не должны пересекаться по времени, чтобы вещатель мог показать встречи одну за другой, начиная с самого раннего матча. А летом они начинаются позднее, чем зимой. Да, конечно, пойти с маленькими детьми на футбол, который начинается в 21:30, а заканчивается после 23:00, и надо еще доехать домой, а завтра – на работу... Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда столь поздние матчи подходят к концу. Совместить необходимость показа всех матчей и комфортное время проведения, увы, не получается чисто математически. Поэтому посмотрим. Мы видели, что в Петербурге на матчах, которые начинаются в 9 вечера, были полные стадионы. Проверим, как пройдет матч с "Краснодаром", который начинается в 21:30.– Все помнят, как здорово начинал Бабурин – 6 сухих матчей. Он наш воспитанник, но и Васютин – тоже. Правда, об окончательном подписании Васютина пока рано говорить. Как подпишем, так и объявим.– К сожалению, с точки зрения законодательства, при аренде с правом выкупа может сложиться ситуация, когда игрок откажется возвращаться в клуб. То, что сейчас мы не отдаем игроков в аренду, а продаем их, показывает, что наш футбольный рынок развивается и становится все более похожим на европейский.