Александр Точилин: календарь для "Сочи" в первых турах лучше не придумать

— Подготовка к матчу идёт по плану, готовимся спокойно. Понятно, есть определенные проблемы. Наш капитан Евгений Песегов приболел. Надеемся, что к игре подойдёт. То, что мы планируем, всё выполняем. Результаты проделанной работы мы увидим в воскресенье на матче с «Зенитом».— Да, нам сказали, что уже тысяч 15 зрителей точно придёт.— Я думаю, вы заметили изменения вы заметили уже по первой игре. Пришла достаточно большая группа футболистов хорошего уровня. Все они известны. Ту игру, которую мы показали со «Спартаком», уже отличалась от товарищеского матча в межсезонье. Что касается финансирования, то претензий нет, все получаем в полном объеме. Задержек нет, надеюсь, что их и не будет.— Команда пока ещё только формируется. Понятно, что в нашем футболе существуют две задачи: первая, для дебютантов — это сохранить прописку. А максимальная задача — не подумайте, что мы пренебрежительно относимся к другим командам, но есть высокая цель — первое место. Будем бороться, а что по итогам сезона будем иметь, узнаем по весне.— Нет, никаких ограничений нет. Мы готовимся к игре в оптимальном составе. ?— Нам надо усилиться, как минимум парой игроков. Но я пока не скажу кем. Как минимум в среднюю линию нам нужно пару человек. До конца закрытия трансферного окна, возможно, мы поймём, что нам требуется ещё усиление на какие-то позиции. Это уже покажут игры.— Прежде всего избыточной конкуренции не бывает. Конкуренция нужна. Как минимум на каждую позицию мы стараемся иметь по два цепких футболиста. Тот же Кудряшов может играть в центре обороны. Там мы планируем его использовать в будущем. Для нас плюс, что Федор может выступать на нескольких позициях. Главный наш принцип — кто лучше готов, тот и играет.— Только работой. К матчу с «Зенитом» взаимопонимание игроков на поле уже будет лучше. Хотя игра со «Спартаком» для многих стала откровением.— Стадион готов для установки такого оборудования. А вот будет ли оно или нет на «Фиште» я, честно говоря, не знаю. За это отвечают другие люди.— Календарь лучше не придумать. Честно говоря, мы даже рады. Первые пять туров мы будет приковывать к себе повышенное внимание. Понятно, что календарь не повод для оправданий в неудачах.— Честно, мешает и отвлекает. Но это сказано не в обиду.— В первую очередь нам надо играть в свой футбол, не бояться соперника, действовать агрессивно. Главное, надо забивать мячи и по-возможности не пропускать в свои ворота.Источник: