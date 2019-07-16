Александр Точилин: календарь для "Сочи" в первых турах лучше не придумать

— Подготовка к матчу идёт по плану, готовимся спокойно. Понятно, есть определенные проблемы. Наш капитан Евгений Песегов приболел. Надеемся, что к игре подойдёт. То, что мы планируем, всё выполняем. Результаты проделанной работы мы увидим в воскресенье на матче с «Зенитом».
— Ожидаете аншлаг на стадионе?
— Да, нам сказали, что уже тысяч 15 зрителей точно придёт.
— Ещё в начале лета спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов говорил, что нет понимания ни по бюджету, ни по задачам, ни по составу, а теперь в «Сочи» собралась приличная команда. Что поменялось?
— Я думаю, вы заметили изменения вы заметили уже по первой игре. Пришла достаточно большая группа футболистов хорошего уровня. Все они известны. Ту игру, которую мы показали со «Спартаком», уже отличалась от товарищеского матча в межсезонье. Что касается финансирования, то претензий нет, все получаем в полном объеме. Задержек нет, надеюсь, что их и не будет.
— Какие задачи стоят на этот сезон?
— Команда пока ещё только формируется. Понятно, что в нашем футболе существуют две задачи: первая, для дебютантов — это сохранить прописку. А максимальная задача — не подумайте, что мы пренебрежительно относимся к другим командам, но есть высокая цель — первое место. Будем бороться, а что по итогам сезона будем иметь, узнаем по весне.
— У вас в коллективе четыре футболиста «Зенита». Нет ли каких-то ограничений в отношении их выхода против бывшей команды?
— Нет, никаких ограничений нет. Мы готовимся к игре в оптимальном составе. ?
— Кого бы из игроков вы хотели бы приобрести?
— Нам надо усилиться, как минимум парой игроков. Но я пока не скажу кем. Как минимум в среднюю линию нам нужно пару человек. До конца закрытия трансферного окна, возможно, мы поймём, что нам требуется ещё усиление на какие-то позиции. Это уже покажут игры.
— Не присутствует ли уже в новом коллективе избыточная конкуренция? Например, той же вратарской позиции. Или на позиции левого защитника — где играет Кудряшов и Набиуллин.
— Прежде всего избыточной конкуренции не бывает. Конкуренция нужна. Как минимум на каждую позицию мы стараемся иметь по два цепких футболиста. Тот же Кудряшов может играть в центре обороны. Там мы планируем его использовать в будущем. Для нас плюс, что Федор может выступать на нескольких позициях. Главный наш принцип — кто лучше готов, тот и играет.
— И вы, и футболисты признают, что команда собралась с некоторым опозданием. Как вы пытаетесь восполнить потерянное время.
— Только работой. К матчу с «Зенитом» взаимопонимание игроков на поле уже будет лучше. Хотя игра со «Спартаком» для многих стала откровением.
— Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что запустить систему видеоповторов (VAR) удастся с первого тура. Какова ситуация с системой VAR на стадионе «Фишт»? И когда она заработает?
— Стадион готов для установки такого оборудования. А вот будет ли оно или нет на «Фиште» я, честно говоря, не знаю. За это отвечают другие люди.
— Как вам календарь «Сочи»? Вас не удручает, что ваша команда сходу встречается с самыми сильными командами страны: «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром», ЦСКА? Не лучше было бы если сначала вам попались менее сильные коллективы?
— Календарь лучше не придумать. Честно говоря, мы даже рады. Первые пять туров мы будет приковывать к себе повышенное внимание. Понятно, что календарь не повод для оправданий в неудачах.
— Открытая тренировка, внимание прессы. «Сочи» не мешают вам готовиться к матчам?
— Честно, мешает и отвлекает. Но это сказано не в обиду.
— Как должна играть команда, чтобы победить "Зенит"?
— В первую очередь нам надо играть в свой футбол, не бояться соперника, действовать агрессивно. Главное, надо забивать мячи и по-возможности не пропускать в свои ворота.
Источник: www.rusfootball.info
Александр Точилин: календарь для "Сочи" в первых турах лучше не придумать
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура чемпионата России с "Зенитом" ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.