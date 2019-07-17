Дмитрий Комбаров: с руководством "Арсенала" не договорились, и я отправился в Самару

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров признался, что мог оказаться после ухода из "Спартака" в одной команде со своим братом Кириллом, который выступает за "Арсенал".Дмитрий: – Да, когда в июне расторг контракт со "Спартаком", рассматривал несколько предложений, в том числе из Тулы. Но с руководством "Арсенала" не договорились. И я отправился в Самару, о чем совершенно не жалею. Чудесный город, где обожают футбол, шикарный стадион...Кирилл: – В переговорах брата с "Арсеналом" я не участвовал, агитировать Диму не пытался. Он сам принимал решение.Дмитрий: – Ничего, надеюсь, еще сыграем с братом в одной команде! – Где? – Ну не во дворе же. В премьер-лиге!– Вполне. Заканчивать с футболом пока не собираемся. Нам всего 32, отлично себя чувствуем. Сил, энергии, желания навалом.