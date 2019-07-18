Мирзов: я горд попасть в самый большой клуб России

Хавбек Резиуан Мирзов, перешедший сегодня из "Ростова" в "Спартак", прокомментировал свой трансфер:



- Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал всё для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше.



Сыграл ли важную роль в моём переходе в "Спартак" главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в "Арсенале"? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством.



В "Спартаке" ставлю перед собой цели, которые ставит клуб — добиваться тех результатов в турнирной таблице, на которые рассчитывает команда. Что касается себя, то хочу выходить на поле и радовать болельщиков, забивать и отдавать результативные передачи в каждой игре, - сказал Мирзов пресс-службе "красно-белых".



