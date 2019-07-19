Бывший футболист "Зенита" и сборной России прокомментировал слухи о том, что Фёдор Чалов может продолжить карьеру в "Ливерпуле":
- Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из "Краснодара" тоже должны быть со временем готовы.
Чалов в АПЛ? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу, - приводит слова экс-игрока "Матч ТВ".
Ранее иностранные СМИ публиковал информацию, что Клопп хотел бы получил в команду форварда ЦСКА Фёдора Чалова, который стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне.
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Аршавин: я сомневаюсь, что Клопп знает Чалова
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