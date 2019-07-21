Магомед Оздоев о забитом мяче: я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом (видео)

– Самое главное, что мы выиграли, – признался футболист. Тяжелая игра, хороший соперник. Для нас погода очень тяжелая была, потому что очень влажно. Весь матч шел дождь, и играть было тяжело. Нужно было забивать свои моменты, которые были у нас, и спокойно завершать игру. Как получилось, так получилось. Самое главное, что выиграли, показали хорошую игру и принесли радость болельщикам, которые пришли на матч в такое позднее время. Всегда приятно и интересно играть, когда поддерживают столько болельщиков.
– Пару слов о забитом вами мяче, если можно?
– Я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому всегда нахожусь где-то рядом.
Источник: www.rusfootball.info/