Магомед Оздоев о забитом мяче: я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом (видео)

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, забивший второй гол в ворота ФК "Сочи", оценил характер прошедшей игры.



– Самое главное, что мы выиграли, – признался футболист. Тяжелая игра, хороший соперник. Для нас погода очень тяжелая была, потому что очень влажно. Весь матч шел дождь, и играть было тяжело. Нужно было забивать свои моменты, которые были у нас, и спокойно завершать игру. Как получилось, так получилось. Самое главное, что выиграли, показали хорошую игру и принесли радость болельщикам, которые пришли на матч в такое позднее время. Всегда приятно и интересно играть, когда поддерживают столько болельщиков.

– Пару слов о забитом вами мяче, если можно?
– Я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому всегда нахожусь где-то рядом.

Источник: www.rusfootball.info/

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Автор: , Rusfootball.info
Теги: Оздоев Зенит Сочи Rвидео
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)