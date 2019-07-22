Игорь Шалимов: Казань второй тур подряд производит приятное впечатление

- Казань второй тур подряд производит приятное впечатление – тем, что команда играет в футбол. Может быть, пока рано говорить о том, что он атакующий, но это то, что точно понравится болельщику. "Рубин" действует низом, расстановка на поле правильная, есть неплохой пас.В чем причины? Во-первых, нельзя говорить о том, что при Бердыеве последний сезон играли в привычный для него футбол – по тому, что я видел, у "Рубина" уже не была команда, которая только закрывалась и, отобрав мяч, убегала в контратаку. И наработки тренера остались.Во-вторых, есть психологическая причина. Так часто бывает, когда уходит опытный жесткий тренер, у который проповедовал железную дисциплину, предъявлял высокие требования, команда немного раскрепощается – это сказывается и на игре, и на результате. Есть, вероятно, эмоциональный подъем. Другой вопрос, как долго это продлится.И в-третьих – ошибочно считать, что у "Рубина" слабый состав. Я бы так не говорил, люди собрались техничные, квалифицированные, что в атмосфере творчества даст хороший футбол.