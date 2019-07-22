Александр Сафонов: наша задача - не повторение того, что произошло в матче "Ростов" – "Спартак"

– Развернутую картину, что там произошло, давать пока рано. Мы имеем то, что имеем. Сегодня направили запросы в футбольный клуб "Ростов", на стадион, чтобы предоставили всю информацию – видео с камер видеонаблюдения, дополнительно попросили прокомментировать службы безопасности. Резонанс большой у события. Пока могу сказать, что ждем официальные сообщения пресс-службы Росгвардии по Ростовской области и комментарии болельщиков и той, и другой стороны.– Полиция присутствует почти на всех матчах. Это силовая поддержка, которая необходима. Полиция обязана оказывать содействия организаторам – это по закону о полиции.– Я не любитель говорить, что меня не было, но находился в Сочи и действительно знаю все обрывисто. Но это один из первых вопросов, которые мы поставили футбольному клубу "Ростов". Ждем объяснений.– Этим занимается организация, которая занимается подготовкой и выставлением контролеров. Требования у всех разные. В Сочи, например, форма темной цветовой гаммы. Мы не могли предположить, что такое (ситуация в Ростове.) вообще возможно. У нас требования такие – чтобы на жилетах не было принадлежностей к какому-то клубу.– Нет, нигде, ни в одном документе не сталкивался с таким – даже в законе о полиции.– Как в анекдоте – у меня есть мнение, но я с ним не согласен. Все комментарии будем давать по мере поступления информации, потому что ситуация серьезная. На завтра запланировано совещание с представителями силовых структур. И одна из задач – не только разобраться в причинах, но и предотвратить повторение подобных эпизодов. Поэтому надо тщательно проработать все аспекты данного происшествия.– Проводятся задержания почти на каждом матче именно в подтрибунном помещении. У полиции есть определенный регламент.Если посмотреть статистику, порядка 10 человек задерживается после каждого матча . Это и курение в общественных местах, и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. У меня есть пока только видеозапись болельщиков, которая есть в интернет – ждем запись с камер видеонаблюдения. Когда получим ее, будем говорить более предметно. Но это не займет много времени.– Потому что постепенно поступала информация не реагировать на такую ситуацию, отмалчиваться. Это было не совсем правильно. Мы просто хотели показать, что мы в курсе, мы разбираемся. Тем более, что после этого вышло второе заявление. Возможно, кому-то не понравились формулировки первого заявления. Сегодня мы можем сказать, что продолжаем разбираться и все вопросы будут рассмотрены детально и досконально – в том числе и завтра, на заседании РФС. На свои вопросы мы себе ответим.– Я не знаю. Как в прошлом сотрудник внутренних дел, у меня есть предположения, но озвучить их я пока не могу. Но выводы мы обязательно сделаем.