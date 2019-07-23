Владимир Пономарев: в дерби в лучшем для "Локомотива" случае будет ничья

- Я как раз разговаривал с Юрием Семиным после матча за Суперкубок. Отправил ему сообщение, где написал:«Юра, ты молодец. Очень качественная была игра у твоей команды». А вот последняя игра «Локомотива», с «Тамбовом», оставила противоречивые впечатления - мне здесь первый тайм у них понравился, а во втором они сдулись. Сдулись очень прилично и выглядели бледно. Но Юрка не простит им это самовольство. Потому что они уже хотели завершить эту игру малыми усилиями. Это для хорошей команды недопустимо, конечно. Играть надо два тайма в полную силу. Здесь они стали беречь себя, поэтому такая игра и получилась.Что касается армейцев, то первый матч с «Крыльями Советов» меня вообще обескуражил. Но так бывает, что у команды на старте сезона получается срыв. Это, конечно, недопустимо, но так порой происходит. А бывает этот срыв потому, что перебарщивают с нагрузками и очень много дают работать с мячом. Этот мяч настолько надоедает, что хочется забросить его и вообще не видеть. Эти колоссальные нагрузки, видно, подействовали на футболистов. Не то чтобы они сдулись - нет, потом это все наверстается и эта нагрузка окупится. Может быть, стоило дать команде отдохнуть от мяча - не прикасаться к нему перед чемпионатом. Но это такой сложный вопрос, что тренер должен это очень тонко чувствовать.Возможно, Гончаренко не обратил на это внимание. Но во втором туре уже многое было по-другому: движение было хорошее. Однако взаимопонимание еще недостаточное. Потому что игра складывается в зависимости от того, как команда действует в обороне. Но в обороне новые футболисты, а сыгранность здесь должна быть очень хорошая, а полностью сыграться они пока еще не успели. Поэтому такой разнобой и провалы получились. Но все-таки где-то было повеселее. Все остальное уже более-менее приводится в порядок: это касается и центральной зоны полузащиты, и были осмысленные действия в атаке - было приятно на это смотреть.- Для нас, думаю, этот матч будет проверкой тренерского состава и коллектива в целом. Проверкой подготовки команды. Потому что «Локомотив» - соперник серьезный. Наверняка Семин дал взбучку после второй игры своим подопечным. Они уже подготовлены и рвутся в бой. Но красно-синие, думаю, не должны им уступить. Мне кажется, будет очень интересная игра, будут с обеих сторон атаки, и ждем плотной игры в обороне. Думаю, что армейцы выдержат, и в лучшем для «Локомотива» случае будет ничья. Мое мнение, или ЦСКА выиграет 1:0, или будет счет 0:0.