Источник: агент Перейро требует за переход игрока в "Спартак" € 3 млн

Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн. При этом красно-белые не готовы платить представителю футболиста более € 1,5 млн, утверждает Чемпионат.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Перейро ПСВ
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