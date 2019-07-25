Жемалетдинов: не согласен с Лоськовым, что я потерял в "Рубине" два года

Форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал о периоде в "Рубине":



- Чего теперь ожидать от меня? Точно не ухода. Я с "Локомотивом" и рад, что сюда вернулся. Буду здесь как можно дольше. Мне нравится этот клуб. Никогда не считал ошибкой переход в "Рубин". У меня был выбор между "Локомотивом" и "Рубином". Что-то в мою жизнь пришло — наверное, я вырос как человек и как футболист. Провёл там примерно 20 матчей за сезон, окреп, появилось больше уверенности. Сюда я приходил уже не как пацан, а как настоящий футболист. Можно было, конечно, окрепнуть и в "Локомотиве", но я выбрал такой путь и не жалею об этом.



Говорят, что я тогда выбрал деньги? Я уходил отсюда чисто ради игровой практики, и у меня это получилось. Я провёл 20 игр за сезон, 40 — за два сезона. В целом не жалею. Думаю, это пошло мне на пользу. Не согласен с Лоськовым, что потерял в "Рубине" два года. Не знаю, сколько было бы здесь практики, но в Казани с этим не было проблем. У каждого своё видение, и, может быть, они в чём-то правы. В плане тактики я прибавил, благодарен казанцам. Правда, там меня ставили в центр нападения, немного не понимал принципа игры, было не очень комфортно, - приводит слова игрока клубная пресс-служба.