Бывший игрок "бело-голубых" объяснил, почему не вошёл в штаб Дмитрия Хохлова:
- Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе.
Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается.
Что касается его работы в "Динамо", то я верю и буду верить в Хохлова. Нужно время ему и команде. Строится новая команда, приходят новые игроки. Все строится не так быстро. У него все получится, надо дать ему спокойно работать.
Я смотрел игру с "Рубином". Обидно, когда не забиваешь столько моментов, а потом пропускаешь. Это уже вопрос мастерства футболистов и везения. Проблема исходит не от тренерского штаба. Меня приглашали на этот матч вместе с остальными бывшими капитанами "Динамо", руководство хотело меня видеть. Я просто заболел, только из-за этого не приехал. Договорились, что в ближайшее время приеду на домашний матч, - приводит слова бывшего футболиста "Чемпионат".
Воронин - о работе в "Динамо": мы все обсудили, но были причины, по которым я не могу принять это предложение
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