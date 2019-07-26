Кирилл Панченко: разочаровал ли "Урал"? "Динамо" порадовало

Нападающий "Динамо" прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в третьем туре российского чемпионата:



- Ощущения очень положительные. Команда добыла три очка. Все ребята сегодня молодцы. Было видно коллектив на поле. Заслуженно победили.



знали, что команда "Урал" хорошо сейчас выглядит. Так что настрой был боевой. Тем более после игры с "Рубином", которому мы уступили.



ПОддержка болельщиков? Она всегда помогает. При своих фанатах, конечно, играть тяжелее, потому что они ждут только победы. Но это спорт - где-то получается, где-то нет.



Разочаровал ли "Урал"? "Динамо" порадовало, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info