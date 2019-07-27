Бывший арбитр ФИФА прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче третьего тура "Тамбов" - "Спартак" (2:0):
- Никаких вопросов к судье из-за возможного пенальти в ворота "Тамбова" и голу "Спартаку" не возникло. Вилков – молодец. В моменте с голом ассистент дёрнулся на первый пас, но там офсайд был пассивным. Дальше всё было по правилам.
Что касается удара Фернандо и попадания мяча в руку, то там всё тоже правильно: защитник не увеличивал площадь, мяч бы попал в лицо, если бы там не было локтя. Так что пенальти не было, он защищал лицо, так что увеличения там не было, это была самооборона, - приводит слова Хусаинова "Чемпионат".
Сергей Хусаинов: Вилков - молодец
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