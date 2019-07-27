Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился ощущениями после победы над московским "Спартаком" (2:0):
- Сейчас даже еще не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята молодцы, сегодня мы видели команду, которую хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, потом сегодня нам повезло, все получилось.
Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ-исполнителей, но есть коллектив, который бьется и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение "Спартаку".
Может быть, Саранск – это счастливое место, но надо возвращаться домой. Этот праздник должны видеть наши зрители. Хочу извиниться перед тамбовскими болельщиками, что они это не увидели, но мы были не в силах что-то сделать. Сегодня была великолепная поддержка, за нас болели не меньше, чем за "Спартак". После второго гола даже было, что болельщики "Спартака" аплодировали.
Мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова. У "Спартака" великие руководители, которые сами разберутся в этом вопросе. Главное, самим набирать очки, - приводит слова Худякова "Чемпионат".
Гендиректор "Тамбова": мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова
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