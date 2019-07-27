Урош Спайч: Берг – нормальный парень, как и все остальные новички "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Урош Спайч прокомментировал разгромную победу своей команды над дебютантом лиги – ФК "Сочи".



– Показалось, что "Сочи"– это легкий соперник для "Краснодара". Или мы неправы?

– Нет, я думаю "Сочи" показали, что они являются хорошей командой. Мы смотрели, как они играли со "Спартаком", то была хорошая игра. Мы серьезно подготовились к этому матчу. Хорошо, что мы быстро забили, но потом у соперника тоже были очень опасные моменты, с которых они могли отыграться. Первый раз в этом сезоне мы сохранили наши ворота в неприкосновенности. Думаю, это была красивая победа.



– У "Краснодара" сейчас новый центр поля. Насколько это сложно для команды в плане сыгранности?

– Конечно, это тяжело и сложно. Но мы очень много работаем и поэтому будем становиться лучше в каждой игре. У нас очень хороший коллектив подобрался. Уверен, что в этом году мы можем сделать еще лучше результат, чем раньше.



– Как раз сегодня в матче было несколько провалов в центре поля, которые привели к опасным моментам...

– Чуть больше рисковали, чем было нужно. После отдыха разберемся, что было хорошо, а что – плохо в этом матче.



– "Краснодар" – это команда, где играют три шведа. Ты хотел бы, чтобы было еще три серба?

– Ха-ха, почему нет? Когда все хорошо играют, то да. Наши шведы – хорошие ребята. Я рад, что они здесь.



– Берг нормальный парень?

– Да, как и все шведы. Как и все остальные новички, что пришли.



– Какая команда лучше – "Порту" или "Зенит"?

– Пока не думаем про "Порту", у нас очень важная игра через неделю с "Зенитом". Это пока что самая важная игра. Но могу сказать, что обе эти команды очень сильные.



Источник: www.rusfootball.info