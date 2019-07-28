В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде одержал победу над "Оренбургом".
Чемпионат России
3 тур
Голы: Азмун, 1, Дзюба, 55 (пенальти)
"Оренбург": Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба (Жирков, 79), Азмун (Ерохин, 69), Дриусси.
Предупреждения: Козлов, 54, Дзюба, 65, Сутормин, 77, Дуглас Сантос, 80
"Зенит" одержал победу над "Оренбургом"
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