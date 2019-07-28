"Зенит" одержал победу над "Оренбургом"

В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

3 тур

Голы: Азмун, 1, Дзюба, 55 (пенальти)

"Оренбург": Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба (Жирков, 79), Азмун (Ерохин, 69), Дриусси.

Предупреждения: Козлов, 54, Дзюба, 65, Сутормин, 77, Дуглас Сантос, 80

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Оренбург
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