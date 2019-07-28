Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над "Локомотивом" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ.
- Очень тяжелая игра. Мы провели хорошо первый тайм. Хорошо, что VAR был на нашей стороне. Они хотели забить, но мы их сдержали.
- Конец матча был тяжелый для ЦСКА.
- Когда счет 1:0, надо сохранять преимущество, это тяжело. Горячее было в конце время, устали. Рады победе, - передает слова Бийола корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Яка Бийол: хорошо, что VAR был на нашей стороне
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