Полузащитник АЗ Гус Тил в ультимативной форме известил руководство голландского клуба о желании перейти в "Спартак", сообщает РБК-Спорт.
21-летний футболист договорился об условиях личного контракта со "Спартаком", но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом. При этом переговоры находятся на завершающей стадии.
По словам источника, близкого к футболисту, Тил заявил руководству АЗ, что больше не собирается играть за клуб из Алкмара и хочет перейти в "Спартак".
Также сообщается, что окончательно не закрыт вопрос с агентом голландца. Идут переговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока.
В «Спартаке» рассчитывают, что трансфер будет оформлен в течение ближайшей недели.
Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"
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