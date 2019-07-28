Михаил Грушевский: рад, что в России начинают применять ВАР

- О важности победы:
Мы начали чемпионат с безоговорочного и болезненного поражения в Самаре, после чего пошли разговоре о слабости ЦСКА и борьбе за пятёрку в лучшем случае. Затем была победа над "Оренбургом", прибавившая оптимизма. Но игру с "Локомотивом" ждали с небольшой тревогой, ведь и последние очные матчи оставались за "железнодорожниками", да и команда Сёмина в целом просто неудобный соперник. Пожалуй, и опыта у "Локомотива" побольше, хотя "большие специалисты" уже рассказывали о том, что Гильерме сильнее Акинфеева.
Я не спорю с тем, что "Локомотив" перед игрой смотрелся предпочтительней, но после стартового свистка все эти расклады значения не имеют. Кроме того, если убрать за скобки второй тайм в матче за Суперкубок с "Зенитом", нельзя сказать что "железнодорожники" сейчас впечатляют. И сегодняшний результат и игра, особенно первый тайм в исполнении ЦСКА, доказывают, что все расклады и соображения, которые были перед игрой, во время матча бессмыслены. Конечно, многие скажут, что ничья сегодня была бы более справедливым результатом, но победил ЦСКА, и эти три очка очень важны.
- О системе ВАР:
Чуть больше года прошло с момента домашнего чемпионата мира, в ходе которого мы увидели как выручает эта система. ВАР привносит момент эмоционального хаоса, но мы к этому быстро привыкнем. Я рад, что в России начинают применять ВАР. Хоть и существуют разговоры о применении этой системы, разговоров всё равно не избежать. А учитывая что происходит с нашим судейским департаментом во главе с Егоровым, а также отечественными арбитрами... ВАР поможет им в какой-то степени сохранять честь мундира. С этой системой будет сложнее заниматься разными фокусами, в чистом виде иллюзионистов не должно остаться.
Если принято спорное решение, после которого начинается просмотр ВАР - у меня лично не возникнет вопросов к последующему решению коллегии арбитров. Если они увидели всё на мониторе, просмотрев повторы с разных ракурсов, и приняли решение... ну, вряд ли они пойдут в разрез с прописанными правилам футбола. И в минувшем дерби ВАР помог. Раз не назначили в первом спорном эпизоде пенальти, значит, не назначили. Возможно, если бы ЦСКА не выиграл, на эмоциональном фоне я бы оценивал произошедшее иначе. Но этот эпизод никак не может считаться решающим.
Михаил Грушевский: рад, что в России начинают применять ВАР
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:0) в 3-м туре Премьер-Лиги.
Комсомольская правда
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