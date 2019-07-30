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Александр Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру

Полузащитник Александр Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

– С чем связано ваше решение?

– Много факторов. Были предложения, но они не совсем устраивали. Я должен был понимать, ради чего мне нужно это делать. В 35 лет нужно, чтобы устраивала финансовая составляющая. Семья в Москве, перевозить ее в другой город на данный момент не вариант. Нужны веские причины для того, чтобы продолжать карьеру, и я их не нашел.

– Кто узнал о вашем решении первым?

– Жена.

– Как она отреагировала?

– Адекватно. Может, понимала, что еще хочу поиграть, все-таки еще год я себе давал. Тем не менее, глядя на мои травмы и проблемы со здоровьем, она больше обрадовалась. Сказала: "Здоровье у тебя одно, побереги его". Опять же, я не буду уезжать, останусь с семьей.

– Вы так говорите о здоровье, как будто несколько раз рвали "кресты".

– Слава богу, этого не было. Люди, которые смотрят футбол по телевизору, многого не видят. У меня есть проблемы со спиной, с тазобедренным суставом. Иногда тяжело даже с кровати сползти. Опять же, в конце прошлого сезона были повреждения. В первый раз порвал заднюю поверхность бедра, во второй раз разорвал окончательно. Мне кажется, это звоночек, организм уже не справляется. Хотя ментально и физически готов провести еще сезон.

– Какие были варианты?

– Конкретные клубы называть не стану, это неправильно. Мне лично звонили тренеры команд премьер-лиги, команды не из Москвы. Два-три предложения имелись, но я не готов был соглашаться на предлагаемые условия и на год расставаться с семьей.

"СЭ"

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Теги: Самедов Крылья Советов
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