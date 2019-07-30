Экс-игрок московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко прокомментировал решение Александра Самедова завершить карьеру футболиста.
"Самедов всегда отличался добродушием, он переживал за свою команду. Я никогда не видел такого футболиста, который всю свою карьеру продолжал прогрессировать и быть среди лучших. Он всегда рос, профессионально относился к своему делу и следил за собой. На поле он был умным футболистом. Я его очень давно знаю, мы воспитывались в спартаковской школе, мы вместе играли в трех клубах. После «Спартака» мы встретились в "Москве" и провели хорошие полтора сезона, а потом вместе перешли в «Динамо». Он провел классную карьеру, стал чемпионом России и поиграл за топ-клубы России.
Мог бы он закончить красиво карьеру в "Спартаке"? Как мы видим, в "Спартаке" такая политика, что они избавляются от опытных футболистов. Такими футболистами нельзя разбрасываться, я думаю, что таким молодым спартаковцам, как Бакаеву, Гуляеву и Рассказову было бы полезно поиграть рядом с таким футболистом. Важно, чтобы молодежь видела, как такие футболисты относятся к своему делу и ромбику как на поле, так и за футбольным полем.
Самедов, думаю, еще спокойно мог бы год поиграть в "Спартаке", но такие авторитетные футболисты не задерживаются в клубе, потому что авторитет высокий, а когда у тренера нет огромного авторитета, то с ними сложно ужиться. Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних молодых спартаковцев, которые играют сейчас в атаке. Думаю, что Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета", - цитирует Ребко Sport24.ru.
Алексей Ребко: Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета
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