Фернандо попрощался с фанатами красно-белых на русском языке: "Спартак" - моя семья

Полузащитник Фернанду, который во вторник, 30 июля, перешел из "Спартака" в китайский "Бейцзин Гоань", обратился к болельщикам красно-белых. 27-летний бразилец назвал московский клуб своей семьей.К нему присоединились члены его семьи – жена и дети, причем супруга говорила на английском языке с потерянным голосом."Привет, все болельщики "Спартака"! Спасибо за все три года, на протяжении которых я был здесь. Мне тяжело, потому что "Спартак" – моя семья. Конечно, тяжело говорить: до свидания. Время, которое я провел здесь, было хорошим. Я всегда буду болельщиком "Спартака". Вперед, "Спартак"!" – сказал Фернанду на видео в сториз инстаграм-аккаунта московского клуба.