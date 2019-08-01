Спецкор газеты Marca в Барселоне Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника "Барселоны" Малкома в "Зенит".
"Малком изначально рассматривался "Барселоной" как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в "Барсе" только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.
"Барселона" отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии", - цитирует Эрнандеса "Чемпионат.сом".
Журналист Marca: Малком получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии
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