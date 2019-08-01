» » Журналист Marca: Малком получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии

Журналист Marca: Малком получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии

Спецкор газеты Marca в Барселоне Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника "Барселоны" Малкома в "Зенит".

"Малком изначально рассматривался "Барселоной" как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в "Барсе" только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.

"Барселона" отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии", - цитирует Эрнандеса "Чемпионат.сом".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Малком Барселона Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Лукас Моура: очень рад выиграть первый трофей с "Тоттенхэмом" 1
Егор Титов: за 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров. Нет стабильности. Это пугает 2
Никита Чернов подписал контракт с "Крыльями Советов" на три года 2
Натхо может перейти в "Рубин" 3
Убытки "Спартака" в 2018 году составили 878 млн рублей 10
РФС: на уровне РПЛ вопрос переноса матча "Спартак" - "Динамо" не обсуждался
Валерий Рейнгольд: боюсь, может сложиться так, что "Спартак" вылетит в ФНЛ 28
В Петербург едет новый Халк? Похоже, РПЛ ждёт главный трансфер лета 13
Анатолий Бышовец: у "Арсенала" есть шансы пройти "Нефтчи"
Сергей Семак: травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал 1
Агент Джорджевича: Лука может перейти в "Локомотив"? Такой вариант возможен 4
Журналист Marca: Малком получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии
СМИ: "Локомотив" предлагал Шюррле на € 1 млн меньше, чем "Спартак" 18
В АПЛ судьи не смогут смотреть видеоповтор одного момента больше 3 раз
Матч "Спартак" - "Динамо" перенесен не будет 16
Клопп поделился ожиданиями от игры с "Манчестер Сити" 1
Худшая команда Великобритании выиграла впервые за 840 дней 1
Сергей Семак: жалоба "Оренбурга" на судейство в игре с "Зенитом" - это их право 4
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Юрий Жирков - о матче с "Краснодаром": понимаем, что играем с хорошей командой 3
"ПСЖ" хочет получить 300 млн евро за Неймара
Сергей Семак отказался говорить о Малкоме 17
Гилерме: давление в сборной на меня намного сильнее, так как я нерусский 2
Моуринью высказался об уходе Азара из "Челси" 1
Унаи Эмери: Пепе еще не перешел в "Арсенал", но мы работаем над этим
Карлес Пуйоль: "Реал" дважды звал меня к себе, но я уже был в лучшем клубе мира - в "Барселоне"
Гилерме: готов повторить, что никогда не перейду в "Спартак" 18
Фрэнк Лэмпард: был рад встрече с Абрамовичем
"Наполи" готов купить Заа за 66 млн
Илья Геркус: в России два суперклуба - "Зенит" и "Спартак" 48
Все новости