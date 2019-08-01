Иванович: VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах

Защитник "Зенита"поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", а также высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR).- У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате "Зенит" выиграл. Тем не менее готовимся очень серьёзно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесёт хороший результат.Моё мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет всё честно