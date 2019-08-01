Андре Шюррле: с нетерпением жду начала нового приключения в "Спартаке"

Новичок "Спартака" полузащитникрассказал, какие цели ставит на нынешний сезон. Столичный клуб арендовал его до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. "Спартак" будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.- Знаю, что "Спартак" — это большой клуб. Самый большой в России. Всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения, — сказал немец.