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Дмитрий Хохлов: не знаю, сможет ли "Спартак" заявить Шюррле

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов, в предверии матча 4-тура со "Спартаком" дал комментарий клубному Youtube-каналу
Дмитрий Хохлов
- Что касается Н`Жье, то он провёл тренировку, мы его протестировали. Но, понятно что футболист что прибыл в команду за 2 дня до игры не может быть готов к ней на 100%. Он ещё не встроен в команду, и ещё не готов по полной физически. Будем над этим работать, и встраивать его в коллектив.

На вопрос об ожидания от матча со "Спартаком" наставник Дмитрий Хохлов отметил, что изменения в составе соперников могут быть глобальными. Но в первую очередь его команде стоит отталкиваться от своей игры:

- Понимаем, что у „Спартака“ могут быть глобальные изменения в составе. Кто будет играть у них? Предполагаем, в принципе. Прежде всего нужно отталкиваться от своей игры. Например - успеют или нет они заявить Шюррле? Нам нужно не об этом должны думать. Динамо должно думать о своей игре, а не о соперниках, – сказал Хохлов в интервью клубному телевидению


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Теги: Спартак Динамо Шюррле Хохлов
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