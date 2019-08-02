Сергей Семак рассказал про Малкома: появление игрока такого уровня в России – исключение из правил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о новичке команды бразильском нападающем Малкоме.– Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком – футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из "Барселоны". В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но "Барселона" все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в "Барселоне" и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России – скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом.– Все происходят после просмотра и согласования футболиста тренерским штабом. Так устроена наша работа. Естественно, трансфер состоялся с одобрения тренерского штаба.– Конечно. Условия нового лимита предполагают, что все легионеры – очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома.[b][/b]– Не думаю, что у нас большие проблемы. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты через год, и к тому же сейчас полным ходом идет трансферная кампания. С большой долей вероятности некоторые иностранные игроки продолжат карьеру в других клубах.