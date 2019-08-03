В Москве сегодня, 3 августа, проходят акции протеста граждан против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
На данный момент задержано около 600 человек, в том числе актер Александр Паль и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь.
Как сообщает "Русская служба Би-би-си", на Пушкинской площади был задержан также болельщик московского футбольного "Спартака". По информации источника, фанат крикнул: "Наш "Спартак" - суперклуб и чемпион Олимпийских игр". Спустя 20 секунд после этого его задержали четверо полицейских.
Фанат крикнул "Наш "Спартак" - суперклуб" на акции протеста в Москве и был задержан через 20 секунд
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