Новичок "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал результат матча 4-го тура против "Динамо" (0:0).
Сам Ларссон в этой встрече участия не принимал и наблюдал за игрой с трибуны вместе с другим приобретением красно-белых, Гусом Тилом.
"Все понимали, что это игра, которую "Спартак" должен выигрывать. К сожалению, большую часть матча мы играли в меньшинстве. В таких обстоятельствах выиграть было тяжело. Поэтому я считаю, что очко, которое мы сегодня заработали, это неплохой и боевой результат.
Если бы я был на поле, то как всегда выкладывался бы по-максимуму. Скорее всего, я играл бы на позиции нападающего или правого полузащитника. Но все зависит от решения тренера. Готов играть там, где скажет тренер. Моя атакующая игра построена на движении, дриблинге и пасе одноклубникам.
Мы смотрели матч вместе с Тилом. Обсуждали игру, делились соображениями. Что касается моей автограф-сессии, то мне очень понравилось, я был очень рад. Фанаты показали свою любовь. Было очень приятно. Жду момента, когда смогу выйти на поле и проявить себя", - цитирует Ларссона ФК "Спартак".
Джордан Ларссон: "Спартак" должен был выигрывать, но ничья в меньшинстве - неплохой результат
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